Forscher berichten: Ausgestorbener Eiszeit-Wolf mit Klon-Technologie "zurückgeholt"

Klonwolf Romulus und seine beiden Geschwister sind die ersten ihrer Art - seit mehr als 10.000 Jahren. © Colossal Biosciences

Während der letzten Eiszeit waren sie der Schrecken des amerikanischen Doppelkontinents. Größer als ein normaler Wolf, mächtige Reißzähne und dichtes Fell. Doch dann starb der Dire Wolf (deutsch "Schreckenswolf") aus. Nun ist er wieder da.

Denn das Tech-Startup "Colossal Biosciences" aus den USA hat den imposanten Eiszeitwolf zurückgeholt. Bilder, die vom Unternehmen verbreitet wurden, zeigen die Tiere.

Romulus, Remus (beide sechs Monate) und Nachzügler Khaleesi (drei Monate) wurden von einer Wolfsmutter auf die Welt gebracht, doch ihre DNA stammt aus einem 13.000 Jahre alten Zahn und einem 72.000 Jahre alten Schädel, wie die Forscher im "Time"-Magazin stolz berichten.

Romulus und Remus wurden am 1. Oktober geboren, sind bereits 1,20 Meter lang und 36 Kilogramm schwer. Wenn sie in einigen Monaten ausgewachsen sind, dürften sie bis zu 1,80 Meter lang und 68 Kilogramm schwer werden. Die kleinen Klonwölfe wachsen in einer geheimen Einrichtung irgendwo in den USA auf.