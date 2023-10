Zombie-Apokalypse: Wissenschaftler stellen verstörende Forschungs-Ergebnisse vor

Bei einer Zombie-Apokalypse zählt jede Minute. Denn es bleibt nur wenig Zeit die Untoten aufzuhalten, haben Forscher jetzt herausgefunden. (Symbolbild) © 123RF/maximusnd

Was würde passieren, wenn die Zombie-Apokalypse tatsächlich einträte? Und wie lange würde es dauern, bis wir alle infiziert wären?

Diesen Fragen ging eine Forschergruppe an der renommierten Aalto Universität in Finnland nach, berichtet der Nachrichtendienst "News Wise". In einer Simulation am Supercomputer berechneten die Forscher, was passieren würde, wenn nur ein einziger Zombie in der Innenstadt der finnischen Hauptstadt Helsinki anfangen würde, Menschen zu beißen.

Das Ergebnis wäre schauderhaft. Innerhalb von nur sieben Stunden hätten die Zombies Helsinki komplett überrannt, 24 Stunden später ganz Finnland. Von da wären es wohl nur wenige Tage bis sich das Virus auf die ganze Welt ausgebreitet hätte.

Die Forscher stellen fest: Im Fall einer Zombie-Plage bleibt den Sicherheitskräften nur ein sehr kurzes Zeitfenster, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Sei es durch Quarantäne oder durch die rasche "Neutralisierung" der Infizierten.