Untersuchung: So sicher sind die deutschen Städte bei einer Zombie-Apokalypse

Raccoon City/Deutschland - Jeder kennt das Problem: Man steht morgens auf, macht sich einen Kaffee und durch das Fenster starren einen Zombies an. Okay, zum Glück kennen wir das Problem nicht. Oder ... noch nicht?

Die höchsten Überlebenschancen hat man, wenn man sich während "The Walking Dead Germany" im Eifelkreis Bitburg-Prüm (Platz 1), im Landkreis Freyung-Grafenau (2) oder im Landkreis Vulkaneifel (3) aufhält.

In welcher Stadt hat man die besten Überlebenschancen, wenn man plötzlich in Zombieland erwacht?

Das haben sich wohl auch die Köpfe hinter der Vermietplattform " rentola.de " gedacht und sämtliche Regionen in Deutschland in einer eigenen Studie bewertet.

Auf ihrer Internetseite zeigt rentola.de, wo man bei einer Zombie-Apokalypse die besten Chancen hat, zu überleben. © Screenshot/rentola.de

Um das Ranking erstellen zu können, wurden fünf Bewertungsgruppen erstellt. "Jede der fünf Kategorien enthält eine Reihe von Datenpunkten, die als repräsentativ für die jeweilige Kategorie angesehen werden", heißt es auf der Internetseite von rentola.de.

"Jeder dieser zugrunde liegenden Datenpunkte wurde für jede Stadt analysiert und indexiert, woraufhin ein Durchschnittswert berechnet wurde."

Die Kategorien lauten:

Verletzlichkeit: "Bestimmte Orte sind wie geschaffen für Epidemien und deren schnelle Ausbreitung. Denken Sie an die letzten Jahre zurück." Entsprechend wurden Dinge wie Anzahl der Krankenhäuser oder Bevölkerungsdichte berücksichtigt.



"Bestimmte Orte sind wie geschaffen für Epidemien und deren schnelle Ausbreitung. Denken Sie an die letzten Jahre zurück." Entsprechend wurden Dinge wie Anzahl der Krankenhäuser oder Bevölkerungsdichte berücksichtigt. Verstecke : Hier war der Gedanke, "den besten, meist geschützten oder einen weit abgelegenen Ort zu finden, um sein Leben zu retten und dort Kartoffeln anzubauen." Die Anzahl der Wohngebäude und Waldflächen war hier teilweise ausschlaggebend.



: Hier war der Gedanke, "den besten, meist geschützten oder einen weit abgelegenen Ort zu finden, um sein Leben zu retten und dort Kartoffeln anzubauen." Die Anzahl der Wohngebäude und Waldflächen war hier teilweise ausschlaggebend. Vorräte: "Nahrung, Treibstoff, Werkzeuge, Waffen, Kleidung, Medizin und vielleicht sogar ein paar Zierfische. Es ist also besser, all diese Geschäfte in der Nähe zu haben, damit Sie sich dort so schnell wie möglich Waren ausleihen können." Wasserversorgung und Viehbestand waren hier wichtig.



"Nahrung, Treibstoff, Werkzeuge, Waffen, Kleidung, Medizin und vielleicht sogar ein paar Zierfische. Es ist also besser, all diese Geschäfte in der Nähe zu haben, damit Sie sich dort so schnell wie möglich Waren ausleihen können." Wasserversorgung und Viehbestand waren hier wichtig. Mobilität: Wie viele Autos stehen herum und gibt es genug Straßen? "Es kann auch sein, dass Sie auf der Suche nach Überlebenden, Vorräten oder einem besseren Schicksal viel reisen müssen. Daher ist es wichtig, auf guten Transport und hohe Mobilität zu achten."



Wie viele Autos stehen herum und gibt es genug Straßen? "Es kann auch sein, dass Sie auf der Suche nach Überlebenden, Vorräten oder einem besseren Schicksal viel reisen müssen. Daher ist es wichtig, auf guten Transport und hohe Mobilität zu achten." Sicherheit: Ironischerweise war hier die Anzahl der Kriminalitätsdelikte ein Punkt. "Wir haben uns angesehen, wer die meisten Waffen, Fachgeschäfte und Militärstützpunkte hat. Jetzt wissen wir also, wer am ehesten die Zombies ordentlich flambieren kann."



Anhand dieser aktuellen Daten - gesammelt vom Statistischen Bundesamt - wurden das nun vorliegende Ranking sowie verschiedene Maps erstellt.

Am besten also nachschauen, wie die Überlebenschancen stehen, wenn es mal so weit sein sollte. Und dann heißt es: Ertragen und Überleben.