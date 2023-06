Forscher suchen nach UFO-Trümmern im Pazifik und werden fündig!

Papua-Neuguinea - Insgesamt 38 kleine Kügelchen, allesamt gerade einmal 0,25 Millimeter groß, hat der Harvard-Professor Avi Loeb (61) mit seinem Forschungsteam im Pazifik bereits vom Meeresboden mit Magneten an die Oberfläche geholt. Der Wissenschaftler erklärte am Dienstag, dass dieses Material die Trümmer eines außerirdischen Objekts sein könnten.

Der Asteroid "Oumuamua" von 2019 war, wie auch "IM1" im Jahre 2014, ein interstellares Objekt, das für viel Aufsehen sorgte. © M. Kornmesser/European Southern Observatory/dpa

Bereits im Januar 2014 registrierte die NASA den Einschlag eines ungewöhnlich schnellen Meteoriten auf der Erde, dem sogenannten "IM1".

Der knapp 500 Kilogramm schwere Brocken aus dem All ist deshalb so besonders, weil er wohl interstellarer Herkunft ist, also nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Ebenso wie der "Oumuamua"-Asteroid von 2019.

Im Rahmen der Forschungsmission "Project Galileo" begab sich das Team um Loeb am 14. Juni an Bord der "Silver Star" auf die Suche nach den Überresten des bei Atmosphären-Eintritt explodierten Objekts, berichtete "BBC" am Dienstag.

In seinem Blog zur laufenden Mission berichtet der Harvard-Professor dabei täglich über die erzielten Fortschritte bei der Suche nach "IM1".

Mit einem Magneten ziehen die Forscher metallische Objekte vom Meeresgrund an, in der Hoffnung, zwischen irdischem Abfall eine sensationelle Entdeckung zu machen.

Gegenüber "Fox News" verkündete Loeb am Mittwoch, dass seinem Team eine solche Sensation gelungen sein könnte.