Frau schnarcht heftig und bekommt Herzinfarkt: Zungenschrittmacher soll's richten

Berlin - In Deutschland leiden rund 24 Millionen Menschen an einer Schlafstörung mit wiederholten Atemaussetzern. Das kann sogar zum Herzinfarkt führen. Ein Zungenschrittmacher soll Abhilfe schaffen.

Alles in Kürze

Nach einem Herzinfarkt wurde bei Elisabeth B. (78) eine obstruktive Schlafapnoe diagnostiziert. Dank eines Zungenschrittmachers kann sie heute wieder erholsam schlafen. © Maike Graefe | Helios Kliniken

"Teilweise kommt es in der Nacht zu mehr als 30 Atemaussetzern pro Stunde, die bis zu 90 Sekunden andauern können", erklärte Dominik Jasulaitis, Oberarzt der HNO-Klinik im Helios Klinikum Berlin-Buch und Facharzt für HNO-Heilkunde sowie Anästhesie, die obstruktive Schlafapnoe.

Patientin Elisabeth B. (78) habe "unheimlich doll geschnarcht", wie sie erzählte. Morgens sei sie oft mit einem sehr trockenen Mund aufgewacht und war am Nachmittag ständig müde.

"Meine Tochter hat schon immer gesagt: 'Mutti, du musst ins Schlaflabor und dich untersuchen lassen, das kann auch ein Auslöser für einen Herzinfarkt sein'", so Elisabeth B., die sich darüber nie groß Sorgen gemacht habe. Bis sie im Jahr 2014 tatsächlich einen Herzinfarkt erlitt. Im Anschluss an ihre Kur hat sich Elisabeth in einem Schlaflabor angemeldet.

Die Bernauerin war die erste Patientin im Helios Klinikum Berlin-Buch, der vor mittlerweile zehn Jahren ein Zungenschrittmacher implantiert wurde.

Ziel des Gerätes ist es, die Atemaussetzer auf unter 20 pro Stunde zu reduzieren und je nach individuellen Vorbefunden mindestens zu halbieren. "Bei der Patientin ist uns das gelungen", freute sich Oberarzt Jasulaitis.