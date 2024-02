Fünfter Erfolg weltweit: Mann wird nach 30 Jahren von HIV geheilt

Patient Paul Edmonds (68, M.) mit Jana K. Dickter (l.) und Monzr Al Malki (r.), Mediziner der Krebsklinik City of Hope. © City Of Hope/EurekAlert!/dpa

Es sei der älteste Mensch bisher, bei dem dies gelungen sei, teilte die Krebsklinik City of Hope in Duarte (Kalifornien) mit. Der mittlerweile 68-jährige Paul Edmonds aus Desert Springs sei der fünfte Mensch weltweit, bei dem eine kombinierte Therapie sowohl den Blutkrebs als auch das Virus zurückdrängte.

Wenn HI-Viren in den Körper gelangen, infizieren sie Körperzellen. Der 68-Jährige hatte eine Blutstammzell-Transplantation von einem Spender mit einer seltenen Genmutation erhalten, die zu HIV-resistenten Zellen führt, wie das Medizinerteam um Jana Dickter von City of Hope im "New England Journal of Medicine" (NEJM) berichtet. Bis zu der Behandlung war Edmonds demnach über 30 Jahre lang mit dem Virus infiziert.

Der sogenannte "City of Hope-Patient" habe vor fast drei Jahren aufgehört, antiretrovirale Therapien gegen HIV zu nehmen, hieß es weiter. Der Fall zeige, dass es möglich sei, mit dem Stammzell-Ansatz Erfolge auch bei höherem Alter der Patienten und nach einem langjährigen Leben mit HIV zu erreichen, sagte Dickter.

Für die allermeisten HIV-Infizierten kommt diese Art der Behandlung allerdings nicht infrage, weil eine Stammzelltherapie stets eine hochriskante Behandlung ist, die nur bei sehr schwer erkrankten Menschen eingesetzt wird.