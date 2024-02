Gar nicht nobel: Leipziger Studie deckt auf, wie Forscher unter Druck gesetzt werden

Mit etwa 120 Klagen und Abmahnungen sollen die Hohenzollern versucht haben, Historiker und Journalisten an der Arbeit zu hindern, ist in der Arbeit von Kommunikationswissenschaftler Uwe Krüger und seinen Kollegen zu lesen. © Swen Reichhold/Universität Leipzig

Jetzt haben sich Kommunikationswissenschaftler der Universität Leipzig dieses Themas angenommen und eine Studie dazu veröffentlicht. Als Fallbeispiel galt das Agieren des Adelshauses Hohenzollern.



Die wissenschaftliche Fachbezeichnung heißt SLAPP und steht für "Strategic Lawsuits Against Public Participation", also strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. Dabei handele es sich um rechtsmissbräuchliche Klagen, die nur dem Zwecke dienten, kritische Berichterstattung, Forschung oder Aktivismus zu verhindern, sagt Uwe Krüger vom Leipziger Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften.

Öffentlich vorgebrachte Kritik solle durch kostenintensive und zermürbende Rechtsverteidigung unterbunden werden.

In ihrer Studie führen die Leipziger Forscher auf, dass solche SLAPP-Klagen in letzter Zeit zugenommen haben. Im Jahr 2022 seien in Europa 160 missbräuchliche Klagen eingereicht worden - der bisher höchste Jahreswert. "Die Dunkelziffer ist vermutlich höher", meint Krüger. Und erklärt: "Seit mehr als zehn Jahren nimmt die Verrechtlichung des Journalismus zu."

Schon in der Recherchephase würden Redaktionen "presserechtliche Warnschreiben" von einschlägigen Anwaltskanzleien erhalten.