Inspiriert vom Tintenfisch: So sollen "flüssige Fenster" den Energieverbrauch halbieren!

Toronto - Angesichts der aktuellen Strom- und Gaspreise sind Maßnahmen zum Energiesparen so dringend benötigt wie nie. Forschenden der Universität Toronto könnte in Sachen Energieeffizienz jetzt ein wichtiger Durchbruch gelungen sein - inspiriert von Tintenfischen !

"Gebäude verbrauchen eine Menge Energie, um zu heizen, zu kühlen und die Räume zu beleuchten", sagt Raphael Kay, der vor Kurzem seinen Master in Maschinenbau an der Fakultät für Angewandte Natur- und Ingenieurwissenschaften gemacht hat und Hauptautor der neuen Studie ist, die in der Zeitschrift PNAS veröffentlicht wurde.

Tintenfische steuern ihre Impuls-Färbung über das Gehirn, das Tintenfisch-Glas über ein Pumpensystem. (Symbolbild) © 123RF/pr2is

Ganz einfach erklärt funktioniert das Fenster wie folgt: Scheint Sonne direkt auf eines der Fenster, kann das "flüssige" Glas die Lichtdurchlässigkeit dahinter beeinflussen, indem es seine Farbe ändert.

Die Impuls-Verteilung der Pigmente wird dabei über ein Pumpensystem simuliert. Die unterschiedlich farbigen Flüssigkeiten geraten so an Ort und Stelle und können den Lichteinfall steuern.

Die Prototypen bestehen aus flachen Kunststoffplatten, die mit einer Reihe von millimeterdicken Kanälen durchzogen sind, durch die Flüssigkeiten gepumpt werden können.

"Mitten am Tag im Winter möchte man wahrscheinlich beides einlassen - aber mitten am Tag im Sommer möchte man nur das sichtbare Licht und nicht die Wärme einlassen", so Kay. "Aktuelle Systeme können dies in der Regel nicht - sie blockieren entweder beides oder keines davon."

Im ersten Versuch schafften es die Forschenden, im Vergleich zu herkömmlichen elektrochromen Systemen, 75 Prozent weniger Wärme-, 25 Prozent weniger Beleuchtungs- und 43 Prozent weniger gesamte Betriebsenergie zu verbrauchen.