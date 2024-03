Neue Wunderwaffe gegen Brustkrebs: Dresdens Uniklinik bringt KI in Stellung!

Dresden - Das Dresdner Uniklinikum setzt im Kampf gegen Krebs jetzt auch auf Künstliche Intelligenz (KI). So unterstützt eine neue Software die Mediziner dabei, Brustkrebs im frühen Stadium zu entdecken - und erhöht damit die Überlebens-Chancen.

"Damit wird die Lesegenauigkeit in der Mammographie weiter verbessert", sagt Institutsleiter Ralf-Thorsten Hoffmann (52).

Etwa jede achte Frau erhält im Laufe ihres Lebens die schreckliche Diagnose. Brustkrebspatientinnen und Frauen, die ein erhöhtes Risiko haben, daran zu erkranken, werden am Uniklinikum genau untersucht.

Die KI-Software gleicht Röntgen-Bilder mit einem Datensatz von rund fünf Millionen Fällen ab, kann so viele Krebsfälle auch im frühen Stadium erkennen. © Uniklinik Dresden

Laut Studien schaffte es die KI-Software, bei sechs von 1000 Frauen ein Karzinom zu entdecken. Ein Team aus zwei Radiologen konnte aus den Daten "nur" fünf krebskranke Frauen ausmachen.

Die Software am Uniklinikum kann Aufnahmen auswerten und verdächtige Stellen markieren, teilt die Befunde dann in drei Risiko-Kategorien ein.

"In 90 Prozent der Fälle ist der entdeckte Herd dann auch wirklich ein Karzinom", sagt Oberärztin Sophia Blum, die bereits damit arbeitet.

Klinikums-Vorstand Michael Albrecht (74): "Die Untersuchung mithilfe Künstlicher Intelligenz gibt zusätzlich Sicherheit und wird sich künftig zum Standard in der Diagnostik entwickeln. Nun ist es unsere Aufgabe, die Anwendung in der Praxis in den kommenden Jahren weiter zu evaluieren."