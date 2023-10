Physik-Nobelpreis geht an Teilchenwissenschaftler: Einer von ihnen forscht in Deutschland

Der Nobelpreis für Physik geht an drei Teilchenforscher, die neue Instrumente zur Erforschung der Welt der Elektronen in Atomen und Molekülen möglich machen.

Stockholm - Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an die drei Wissenschaftler Pierre Agostini (USA), den in München forschenden Ferenc Krausz und Anne L'Huillier (Schweden).

Neben zwei Kollegen aus den USA und Schweden wird der Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Ferenc Krausz (auf der Leinwand mittig), mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. © Anders Wiklund/TT NEWS AGENCY/AP/dpa Sie erhalten ihn für ihre Experimente, die der Menschheit neue Instrumente zur Erforschung der Welt der Elektronen in Atomen und Molekülen gaben. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.

Ferenc Krausz forscht als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Anne L'Huillier arbeitet an der Universität Lund (Schweden) und Pierre Agostini an der Ohio State University. Die drei Forschenden hätten einen Weg aufgezeigt, extrem kurze Lichtpulse zu erzeugen, mit denen sich die schnellen Prozesse messen lassen, in denen sich Elektronen bewegen oder Energie ändern, hieß es vom Nobelkomitee.

In diesem Jahr ist der Physik-Nobelpreis mit umgerechnet 950.000 Euro dotiert. © Angela Weiss/Pool AP/dpa

Die Lichtpulse müssen in Attosekunden gemessen werden