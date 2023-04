"Spektakulärer Fund" bei Ausgrabungen: Geheime Kultstätte der Römer entdeckt

Dieses 1,20 Meter hohe Relief konnte geborgen werden. Es stellt die Gestalt des Cautes dar, der Begleiter des Lichtgottes Mithras. © Harald Tittel/dpa

Es wurde eine Kultstätte für den römischen Lichtgott Mithras mitsamt eines größeren Reliefs entdeckt. Das 1,20 Meter hohe Kalksteinrelief zeige die Gestalt des Cautes, der als Begleiter für den Gott in Erscheinung trete, teilte Ebling am heutigen Dienstag an der Grabungsstätte in Trier mit.

Es sei "ein spektakulärer Fund": Er verdeutliche "einmal mehr das faszinierende römische Erbe unseres Landes, das ganz besonders hier in Trier sichtbar wird", sagte Ebling.

Bei der Figur des Cautes handele es sich um einen Fackelträger, der die aufgehende Sonne symbolisiere. Für Trier sei dies der zweite Nachweis einer solchen Kultstätte für den Gott Mithras, teilte Ebling mit.

Man gehe davon aus, dass der neu entdeckte Kultraum gegen Ende des vierten Jahrhunderts nach Christus zerstört und aufgeben wurde. "Durch einen glücklichen Zufall" sei das Relief von der Zerstörung verschont geblieben.

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (63, SPD) sagte: "So ein Fundstück in Trier zu haben macht mich stolz."