18.06.2026 16:45 Sensation im Labor: Kann dieses Wundermittel Alzheimer-Schäden reparieren?

Ein neues Kupfer-Mittel repariert im Labortest sensationell geschwächte Gehirn-Adern, baut giftige Alzheimer-Proteine ab und verbessert das Gedächtnis massiv.

Von Benjamin Schön

Melbourne (Australien) - Ein Kupfer-Medikament als Lösung gegen Alzheimer? Klingt absolut verrückt, doch genau das bringt aktuell in der Forschung den gewünschten Erfolg. In einem Labor-Experiment in Australien schaffte es ein spezieller Stoff mit Kupfer, das Gehirn von für Alzheimer typischen Giftstoffen zu befreien und das Gedächtnis massiv zu verbessern.

Cu(ATSM) wird bereits klinisch bei Parkinson und ALS getestet und könnte rasch in die klinische Behandlung von Alzheimer integriert werden. (Symbolbild) © 123RF / ivanmorenosl Stell Dir vor, im Gehirn gibt es eingebaute Schutzpumpen, die schädliche Stoffe jeden Tag automatisch in das Blut abtransportieren. Bei Alzheimer machen diese fleißigen Helfer aber leider schlapp. Die giftigen Eiweiß-Klumpen bleiben im Kopf gefangen, lagern sich ab und zerstören nach und nach die Erinnerungen der Menschen. Doch Wissenschaftler der Monash University haben jetzt eine Art Schutzschild-Aktivator gefunden. Sie behandelten die geschwächten Gehirn-Adern mit einem neuen Wirkstoff, der wertvolles Kupfer, sogenanntes Cu(ATSM), genau an die richtige Stelle transportiert.

Wie kann das Medikament direkt helfen?