Warum in Magdeburg Mondstaub unter die Lupe genommen wird

Magdeburg – Was passiert eigentlich, wenn Menschen auf dem Mond Staub einatmen? Genau diese Frage haben sich Forscher der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität (OVGU) in Magdeburg gestellt.

Apollo-17-Kommandant Eugene Cernan kehrte 1972 mit einer dichten Schicht aus feinem, scharfkantigem Mondstaub bedeckt auf die Erde zurück. (Archivbild) © NASA/UMMD

Der Hintergrund: In den kommenden Jahren sollen Menschen länger auf dem Mond arbeiten. Dort könnten Astronauten immer wieder mit Mondstaub in Kontakt kommen – etwa, wenn er an Raumanzügen haftet oder in Stationen getragen wird.

Schon bei den Apollo-Missionen hatten Astronauten nach Kontakt mit Mondstaub über Beschwerden geklagt, die an Heuschnupfen erinnerten.

Wie gefährlich der Staub für die Lunge wirklich sein kann, ist aber noch nicht vollständig geklärt, heißt es in einer Mitteilung der OVGU.

Das Magdeburger Forschungsteam hat deshalb ein künstliches Modell menschlicher Atemwege entwickelt. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um einen kleinen Nachbau der Bronchien aus menschlichen Zellen.

Dieses Modell kann Schleim bilden und besitzt winzige Härchen, die normalerweise Staub und andere Fremdstoffe wieder aus den Atemwegen befördern.

Für die Untersuchung wurde kein echter Mondstaub verwendet, sondern ein Ersatzstoff, der ihm möglichst ähnlich sein soll. Diesen verglichen die Forscher mit Feinstaub, wie er auch auf der Erde vorkommt.