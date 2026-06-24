Sensations-Fund im Dschungel: Dieses 1200 Jahre alte Geheimnis blieb bis jetzt unentdeckt
Mexiko - Das ist eine absolute Weltsensation mitten im tiefsten mexikanischen Urwald! Archäologen haben sich durch das Dickicht gekämpft und sind dabei auf eine völlig unberührte Maya-Stätte gestoßen. Weil dort jahrhundertelang kein Mensch Fuß gefasst hat, blieb das historische Areal komplett vor gierigen Grabräubern geschützt.
Was für ein schweißtreibendes Abenteuer für die Wissenschaft! Doch die Tortur hat sich mehr als gelohnt: Wie das mexikanische Institut "INAH" in einem YouTube-Video zeigt, stießen die Experten im dichten Regenwald auf einen rund 15 Hektar großen Ruinenkomplex. Er soll aus der Zeit zwischen 600 und 900 nach Christus stammen.
"Die Entdeckung, geleitet vom Archäologen Ivan Šprajc, ist das Ergebnis wissenschaftlicher Forschungen, internationaler Zusammenarbeit und der Arbeit der archäologischen Erbe-Schutzmaßnahmen", freut sich die mexikanische Kulturministerin Claudia Curiel auf Instagram.
Wegen des absolut unwegsamen Dschungel-Zustands tauften die Entdecker die Fundstätte kurzerhand "Minanbé" - was in der Sprache der Maya passenderweise "Es gibt keinen Pfad" bedeutet.
Nicht der erste spektakuläre Fund in letzter Zeit
Neben Altären, großen Plätzen, Wasserkanälen und palastartigen Gebäuden ragt ein gigantischer, 13 Meter hoher Pyramidentempel aus dem Dschungelboden.
Für Gänsehaut sorgt zudem ein ganz besonderer Fund: ein uralter Stein, auf dem eine grausame Enthauptungsszene eingraviert ist!
Die Hieroglyphen und Monumente sollen nun laut Curiel "völlig neue Einblicke in die letzten Jahrhunderte der geheimnisvollen Maya-Zivilisation liefern".
Das Kuriose: Mexiko erlebt gerade einen regelrechten Archäologie-Boom! Es ist bereits der zweite spektakuläre Fund innerhalb von nur einer Woche.
Rund 1000 Kilometer entfernt im Bundesstaat Veracruz wurde gerade erst eine mysteriöse, kreisförmige Kalkstein-Plattform entdeckt, die auf die Zeit zwischen 200 und 600 nach Christus datiert wird.
Titelfoto: Bildmontage: picture alliance/dpa/INAH Mexico | Quintin Hernandez / picture alliance/dpa/INAH Mexico | --