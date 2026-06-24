24.06.2026 10:42 Sensations-Fund im Dschungel: Dieses 1200 Jahre alte Geheimnis blieb bis jetzt unentdeckt

Sensation im Dschungel! Forscher entdecken eine völlig unberührte Maya-Stätte. Jahrhundertelang blieb das geheime Areal vor Grabräubern geschützt.

Von Benjamin Schön

Mexiko - Das ist eine absolute Weltsensation mitten im tiefsten mexikanischen Urwald! Archäologen haben sich durch das Dickicht gekämpft und sind dabei auf eine völlig unberührte Maya-Stätte gestoßen. Weil dort jahrhundertelang kein Mensch Fuß gefasst hat, blieb das historische Areal komplett vor gierigen Grabräubern geschützt.

Auf diesem vom mexikanischen Institut INAH zur Verfügung gestellten LiDAR-Bild ist der Kern der Maya-Siedlung Minanbé zu sehen © picture alliance/dpa/INAH Mexico | -- Was für ein schweißtreibendes Abenteuer für die Wissenschaft! Doch die Tortur hat sich mehr als gelohnt: Wie das mexikanische Institut "INAH" in einem YouTube-Video zeigt, stießen die Experten im dichten Regenwald auf einen rund 15 Hektar großen Ruinenkomplex. Er soll aus der Zeit zwischen 600 und 900 nach Christus stammen. "Die Entdeckung, geleitet vom Archäologen Ivan Šprajc, ist das Ergebnis wissenschaftlicher Forschungen, internationaler Zusammenarbeit und der Arbeit der archäologischen Erbe-Schutzmaßnahmen", freut sich die mexikanische Kulturministerin Claudia Curiel auf Instagram. Wegen des absolut unwegsamen Dschungel-Zustands tauften die Entdecker die Fundstätte kurzerhand "Minanbé" - was in der Sprache der Maya passenderweise "Es gibt keinen Pfad" bedeutet.

Die Archäologen konnten unter anderem die Überreste der Siedlung finden. © picture alliance/dpa/INAH Mexico | Quintin Hernandez

Nicht der erste spektakuläre Fund in letzter Zeit