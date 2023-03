Sprit aus Algen und intelligente Tüten: Grandiose Ideen bei "Jugend forscht"

66 Forscherinnen und Forscher im Alter zwischen 15 und 21 Jahren nehmen in diesem Jahr am Wettbewerb teil. Sie kommen aus 35 Schulen und zwei Hochschulen Hessens.

"Die Algen kommen in Wasser mit speziellen Bakterien in Kontakt und werden unter Freisetzung von Energie wieder in Wasser und Kohlenstoff umgewandelt. Es ist E-Fuel-Forschung", erklärt Bel.

Die Beiden wollen neben dem Verpackungsmaterial weiter an ihrem Projekt arbeiten und Teststreifen entwickeln, die man etwa in Flaschen oder Gläser geben kann.

Der Saft verfärbt sich bei der Änderung des pH-Wertes in seiner Umgebung. "Da sich dieser Wert bei Nahrungsmitteln ändert, konnten wir feststellen, dass sich die Tüten, in denen wir Obst und andere Lebensmittel lagerten, verfärbten", sagt Roßbach.

Am heutigen Donnerstag ab 16 Uhr werden die Gewinner in den einzelnen Kategorien im Rahmen einer Feierstunde bekannt gegeben. Sie nehmen am Bundesentscheid vom 18. bis 21. Mai in Bremen teil.