Ja, Kruzinesen! Münchner Uni-Sprachforscher entwickeln Dialekt-App für Bayern

München - In Bayern wird kein Bayerisch gesprochen. Was den Menschen im Freistaat wohl ohnehin klar ist, könnte im ersten Moment andere verwirren. Der Grund: Den einen bayerischen Dialekt gibt es gar nicht – es gibt zahlreiche Variationen. Und die wollen erforscht werden.

"Kaas", "Kejs" oder "Keas"? Mit der App kann man nicht nur seine Mundart definieren, sondern auch noch interessante Infos aufschnappen. © Screenshot/dialektapp.bayern

Fragen, die es zu klären gilt - nicht nur durch vorgegebene Antwort-Möglichkeiten. Auch sollte man eine ruhige Umgebung haben, denn öfter müssen Sätze und Beispiele im eigenen Dialekt per Mikro eingesprochen werden.

"Es ist schon ein wenig verwunderlich, dass es in Bayern, das ja sehr stolz auf Tradition und Sprache ist, bislang keine Dialektapp gibt", so Dr. Philip Vergeiner. Er hat am Lehrstuhl für Germanistische Linguistik gemeinsam mit Professor Lars Bülow die "DaBay"-App entwickelt.

Unterteilt sind die Fragerunden in zwölf verschiedene Kategorien, wie "Essen", "Im Wald", "Umgangsformen" oder "Am Bauernhof".

Nach dem ersten Test in der Redaktion muss man sagen: Es ist wie ein Spiel, in dem man nebenbei neue Ausdrücke kennenlernt oder auch mal kurz grübeln muss, was jetzt eigener Dialekt ist und was man inzwischen (durch Umzug oder Dialekt-fremden Einflüssen) selbst übernommen hat.

Nebenbei lernt man durch viel Wissenswertes rund um die verschiedenen Mundarten noch dazu. Für jede beantwortete Runde gibt es Punkte – und eine Rangliste. Für die ersten sechs Monate der Startphase werden sogar Preise für Erstplatzierte ausgelobt.