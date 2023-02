Studie beweist erstaunliches Wachstum: Penisse werden immer länger

Mailand/Stanford - Mit diesem Ergebnis hatten die Wissenschaftler nicht gerechnet! Eine brandneue Studie hat herausgefunden, dass der menschliche Penis in den vergangenen drei Jahrzehnten immer größer und größer geworden ist!

Laut der Untersuchung, die am Mittwoch im World Journal of Men’s Health veröffentlicht wurde, sind die männlichen Geschlechtsorgane innerhalb von gerade einmal 29 Jahren (von 1992 bis 2021) im Durchschnitt um unglaubliche 24 Prozent größer bzw. länger geworden!

Wie kam das rasante Penis-Wachstum bloß zustande? (Symbolfoto) © 123RF/sementsovalesia

Doch wie zur Hölle kann es sein, dass die Penisse so rasend schnell größer werden? Schließlich ist die Evolution bekanntlich ein extrem langsamer Prozess. Außerdem widerspricht das Wachstum anderen evolutionären Tendenzen.

Eine perfekte Antwort scheinen auch die Forscher nicht zu haben.

"Unser Fortpflanzungssystem ist eines der wichtigsten Teile der menschlichen Biologie. Wenn wir eine so schnelle Veränderung sehen, bedeutet das, dass etwas Mächtiges mit unserem Körper passiert", erklärte Eisenberg.

"Wir sollten versuchen, diese Ergebnisse zu bestätigen, und wenn sie bestätigt werden, müssen wir die Ursache dieser Veränderungen ermitteln." Doch es gibt schon einige (beunruhigende) Theorien.

So könnten beispielsweise hormonstörende Chemikalien schuld an der Entwicklung sein. Dr. Larry Lipshultz vom "Baylor College of Medicine" glaubt indes, Pornografie könnte die Ursache sein.

"Man könnte möglicherweise Online-Pornos die Schuld geben, aber das ist nur eine Theorie", sagte er laut dem Portal LadBible. "Je öfter jemand Erektionen hat, desto größer ist das Potenzial für bessere Erektionen." So würde sich das Gewebe dehnen und dadurch länger werden.

Dr. James Hotaling von der "University of Utah Health" sagte gegenüber USA Today indes, dass sich womöglich schlicht die Methode der Messung verändert habe. Beweise für diese Annahme gibt es allerdings nicht.