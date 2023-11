Studie zeigt: Frauen schreiben häufiger über Natur als Männer

Die Uni Leipzig hat sich mit Biodiversität in der Literatur beschäftigt. © Colourbox

In einer vorangegangenen Studie konnte das iDiv bereits feststellen, dass das Artensterben auch in der westlichen Literatur Einzug hält: So nehmen die Beschreibungen biologischer Vielfalt in Romanen seit den 1830ern kontinuierlich ab.

Doch wie wirken sich die Lebensumstände der Verfassenden auf diese Beschreibungen aus? Um das herauszufinden, verknüpften die Forschenden den Literaturbestand des Project Gutenberg - hauptsächlich Werke aus Europa und Nordamerika - mit den biografischen Infos über die Autorinnen und Autoren.

"Letztendlich konnten so 13.493 Werke aus den Jahren 1705 bis 1969 von 2847 Autor:innen mit Methoden des sogenannten Maschinellen Lernens analysiert werden", erklärte die Uni Leipzig die Methode in einer Pressemitteilung zur Studie.

Und hier kristallisierte sich demnach schnell die Signifikanz der individuellen Lebensumstände heraus. Am Wichtigsten hierbei sei laut Erstautor und Doktorand Lars Langer vor allem die Bildung und Erziehung der Schriftsteller: "Hohe Standards in der Allgemeinbildung tragen zur Wertschätzung der Natur bei."

Also: Wer einen höheren Bildungsgrad besitzt und in einer intellektuellen Umgebung heranwachsen durfte, beschreibt Flora und Fauna in literarischen Werken im Schnitt deutlich ausführlicher und detaillierter.