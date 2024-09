Wasserstoff statt Diesel: Schweizer Unternehmen testet neues Fahrzeug in Thüringen

Berlin/Erfurt - Der Schweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler will ein neues Wasserstofffahrzeug in Thüringen testen.

Der Schweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler hat bereits Batteriezüge produziert. Nun soll ein Wasserstofffahrzeug getestet werden. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Mit dem Thüringer Infrastrukturministerium und der Erfurter Bahn sei dafür eine Absichtserklärung auf der InnoTrans in Berlin unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit. Vorgesehen sei der Einsatz eines Wasserstoff-Prototyps von Stadler als Pilotprojekt.

Das Fahrzeug solle eher in bergigem Gelände unterwegs sein, hieß es. Eine genaue Strecke stehe aber noch nicht fest. Die drei Partner streben eine Projektpartnerschaft in den nächsten Monaten an, in der die Details und die Voraussetzung für den Start des Projekts vereinbart werden.

Das Pilotprojekt mit Fahrgästen soll nach den Angaben voraussichtlich ab Mitte 2026 auf oberleitungsfreien Strecken in Thüringen starten.

Dafür geeignete Nahverkehrslinien würden gemeinsam ausgewählt. Der Betrieb werde von der Erfurter Bahn oder der Süd-Thüringen-Bahn durchgeführt.