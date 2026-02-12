Wie oft furzt ein Mensch am Tag? "Smarte Unterhose" soll Gewissheit bringen

Forscher aus den USA haben eine smarte Unterhose entwickelt, die dabei helfen soll herauszufinden, wie viel ein Mensch am Tag durchschnittlich furzt.

Von Nick-Fabrice Vetter

College Park (USA) - Forschern aus den USA ist es gelungen, die Frage zu klären, die sich bereits so viele Menschen gestellt haben: Wie oft furzt ein Mensch am Tag? Eine smarte Unterhose liefert die bahnbrechende Antwort: im Durchschnitt 32-mal.

Obwohl die smarte Unterhose bei vielen zunächst für Gelächter sorgt, ist sie ein wichtiger Meilenstein im medizinischen Feld der Gastroenterologie.
Obwohl die smarte Unterhose bei vielen zunächst für Gelächter sorgt, ist sie ein wichtiger Meilenstein im medizinischen Feld der Gastroenterologie.  © Brantley Hall/University of Maryland/dpa

Was klingt wie ein Gedanke nach einer durchzechten Nacht auf einer Studentenparty, wurde an der Universität von Maryland tatsächlich in die Tat umgesetzt.

Natürlich verfolgt die Studie nicht nur das bloße Ziel herauszufinden, wie oft Gase aus dem menschlichen Darmtrakt austreten. Tatsächlich beschäftigt das Problem der Messbarkeit von Gasbildung im Verdauungstrakt Mediziner schon seit vielen Jahren.

Mit der revolutionären "smarten Unterhose" lassen sich die Magenwinde endlich verlässlich messen. In dieser Unterhose ist ein kleiner Sensor integriert, welcher Wasserstoffgehalt in der Enddarmregion misst. Dieser chemische Stoff wird ausschließlich von Darmbakterien produziert. Jedes Mal, wenn ein Proband also in die Unterhose flatuliert, ist ein Ausschlag auf einem Diagramm zu sehen.

Warum erkranken Frauen häufiger an Alzheimer? Forscher haben nun einen Zusammenhang herausgefunden
Wissenschaft und Forschung Warum erkranken Frauen häufiger an Alzheimer? Forscher haben nun einen Zusammenhang herausgefunden

Eine erste Pilotstudie, bei der 19 Studienteilnehmer die Unterhose elf Stunden am Tag über eine Woche hinweg trugen, zeigte bereits erste vielversprechende Ergebnisse.

Diese grafische Darstellung zeigt, wo genau der Wasserstoff-Sensor in der smarten Unterhose sitzt.
Diese grafische Darstellung zeigt, wo genau der Wasserstoff-Sensor in der smarten Unterhose sitzt.  © Brantley Hall/University of Maryland/dpa

Smarte Unterhose war ein voller Erfolg - was kommt jetzt?

Durch die Studie fanden die Forscher zunächst heraus, dass die Annahme der bisherigen Fachliteratur, dass ein Mensch im Schnitt gut zehn- bis 20-mal am Tag furzt, falsch ist. In ihrer Studie zeigte sich eine Spanne zwischen vier und 59 Darmwinden pro Tag.

Nun soll die smarte Unterhose in einer groß angelegten Forschung mit Hunderten Probanden eine zuverlässige Datenmenge sammeln. Ziel des Ganzen ist es, herauszufinden, wie schnell die Bakterien im menschlichen Darm auf verschiedene Nahrung reagieren.

Titelfoto: Fotomontage: Brantley Hall/University of Maryland/dpa, Brantley Hall/University of Maryland/dpa

Mehr zum Thema Wissenschaft und Forschung: