Wie oft furzt ein Mensch am Tag? "Smarte Unterhose" soll Gewissheit bringen

College Park (USA) - Forschern aus den USA ist es gelungen, die Frage zu klären, die sich bereits so viele Menschen gestellt haben: Wie oft furzt ein Mensch am Tag? Eine smarte Unterhose liefert die bahnbrechende Antwort: im Durchschnitt 32-mal.

Obwohl die smarte Unterhose bei vielen zunächst für Gelächter sorgt, ist sie ein wichtiger Meilenstein im medizinischen Feld der Gastroenterologie. © Brantley Hall/University of Maryland/dpa

Was klingt wie ein Gedanke nach einer durchzechten Nacht auf einer Studentenparty, wurde an der Universität von Maryland tatsächlich in die Tat umgesetzt.

Natürlich verfolgt die Studie nicht nur das bloße Ziel herauszufinden, wie oft Gase aus dem menschlichen Darmtrakt austreten. Tatsächlich beschäftigt das Problem der Messbarkeit von Gasbildung im Verdauungstrakt Mediziner schon seit vielen Jahren.

Mit der revolutionären "smarten Unterhose" lassen sich die Magenwinde endlich verlässlich messen. In dieser Unterhose ist ein kleiner Sensor integriert, welcher Wasserstoffgehalt in der Enddarmregion misst. Dieser chemische Stoff wird ausschließlich von Darmbakterien produziert. Jedes Mal, wenn ein Proband also in die Unterhose flatuliert, ist ein Ausschlag auf einem Diagramm zu sehen.

Eine erste Pilotstudie, bei der 19 Studienteilnehmer die Unterhose elf Stunden am Tag über eine Woche hinweg trugen, zeigte bereits erste vielversprechende Ergebnisse.