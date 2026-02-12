Wie oft furzt ein Mensch am Tag? "Smarte Unterhose" soll Gewissheit bringen
College Park (USA) - Forschern aus den USA ist es gelungen, die Frage zu klären, die sich bereits so viele Menschen gestellt haben: Wie oft furzt ein Mensch am Tag? Eine smarte Unterhose liefert die bahnbrechende Antwort: im Durchschnitt 32-mal.
Was klingt wie ein Gedanke nach einer durchzechten Nacht auf einer Studentenparty, wurde an der Universität von Maryland tatsächlich in die Tat umgesetzt.
Natürlich verfolgt die Studie nicht nur das bloße Ziel herauszufinden, wie oft Gase aus dem menschlichen Darmtrakt austreten. Tatsächlich beschäftigt das Problem der Messbarkeit von Gasbildung im Verdauungstrakt Mediziner schon seit vielen Jahren.
Mit der revolutionären "smarten Unterhose" lassen sich die Magenwinde endlich verlässlich messen. In dieser Unterhose ist ein kleiner Sensor integriert, welcher Wasserstoffgehalt in der Enddarmregion misst. Dieser chemische Stoff wird ausschließlich von Darmbakterien produziert. Jedes Mal, wenn ein Proband also in die Unterhose flatuliert, ist ein Ausschlag auf einem Diagramm zu sehen.
Eine erste Pilotstudie, bei der 19 Studienteilnehmer die Unterhose elf Stunden am Tag über eine Woche hinweg trugen, zeigte bereits erste vielversprechende Ergebnisse.
Smarte Unterhose war ein voller Erfolg - was kommt jetzt?
Durch die Studie fanden die Forscher zunächst heraus, dass die Annahme der bisherigen Fachliteratur, dass ein Mensch im Schnitt gut zehn- bis 20-mal am Tag furzt, falsch ist. In ihrer Studie zeigte sich eine Spanne zwischen vier und 59 Darmwinden pro Tag.
Nun soll die smarte Unterhose in einer groß angelegten Forschung mit Hunderten Probanden eine zuverlässige Datenmenge sammeln. Ziel des Ganzen ist es, herauszufinden, wie schnell die Bakterien im menschlichen Darm auf verschiedene Nahrung reagieren.
Titelfoto: Fotomontage: Brantley Hall/University of Maryland/dpa, Brantley Hall/University of Maryland/dpa