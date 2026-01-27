Pinkeln für Biobeton: Forscher sammeln Urin von Campern

Stuttgart - Beton aus menschlichem Urin: Was ungewöhnlich klingt, ist ein Forschungsprojekt der Universität Stuttgart . Camper auf einer Reisemesse haben dafür literweise ihren Urin gespendet.

Zum Beton wird Urin geschüttet, worin der Baustoff tagelang gespült wird. © Katharina Kausche/dpa

"Wir bauen auf Urin" - mit einem Aufsteller warben die Forscher auf der Reisemesse CMT für Urinspenden. Denn statt ihn zu entsorgen, konnten Camper den Harn in Sammelcontainer schütten.

Aufgebaut hat die Container das Team rund um Professor Lucio Blandini, Leiter des Instituts für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK). Unterstützung bekam das Forschungsteam von Arwinger und Kompotoi, zwei Unternehmen für nachhaltige Toilettensysteme.

Bis wenige Tage vor Ende der CMT seien etwa 100 Liter zusammengekommen, sagte Blandini. Etwa sechs bis sieben Camper hätten regelmäßig ihren Urin abgegeben. Die Forscher hatten allerdings auf mehr gehofft. Denn bei der Herstellung des Biobetons sei Urin eine entscheidende Zutat.

Klassischer Beton besteht hauptsächlich aus Sand, Wasser und Zement als Bindemittel – einem Kleber, dessen Herstellung enorme Mengen klimaschädliches CO2 freisetzt. Die Stuttgarter Forscher haben deswegen Biobeton entwickelt: ohne Zement, dafür mit Bakterien.

Dafür wird Sand mit einem bakterienhaltigen Pulver in Formen gefüllt und tagelang mit Urin gespült. Der Harnstoff im Urin wird dabei in Calciumcarbonat-Kristalle umgewandelt.

Dabei härtet der Beton laut den Forschern sogar schneller aus als herkömmlicher Zement.