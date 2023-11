Zwei bis drei Portionen täglich: Dieser beliebte Snack beugt Demenz vor! Und er kann noch mehr

Am besten leicht gesalzen eignet sich Popcorn als Snack, der Demenz vorbeugen kann. © 123RF/burdun

Wer hätte es geahnt: Die Rede ist von Popcorn! Die aufgepoppten Maiskörner gehören nämlich zu den Vollkornprodukten, die am wenigsten verarbeitet sind.

Laut den Forschungsergebnissen kann die Einbindung von zwei bis drei Portionen in die tägliche Ernährung schon ein geringeres Risiko für den kognitiven Verfall bedeuten. So kann man sich im Schnitt 8,5 Jahre jünger snacken - zumindest was die Kopfarbeit betrifft.

"Da Millionen Amerikaner von der Alzheimer-Krankheit und Demenz betroffen sind, hat die Suche nach Möglichkeiten zur Vorbeugung der Krankheit für die öffentliche Gesundheit hohe Priorität", sagte Studienautor Dr. Xiaoran Liu in einer Erklärung.

"Es ist spannend zu sehen, dass Menschen möglicherweise ihr Demenzrisiko senken könnten, wenn sie ihre Ernährung mit Vollkornprodukten um ein paar Portionen pro Tag erhöhen", fügte er hinzu.

Nicht nur Mais in Form von leicht zu snackendem Popcorn eignet sich für die Demenz- und Alzheimervorsorge: Auch Vollkornbrotsorten, Hafer, Müsli, Quinoa und sogar brauner Reis haben einen positiven Effekt.