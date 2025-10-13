Witz der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 - Lachen garantiert

Der kostenlose Witz der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Der TAG24 Witz der Woche

Im Bus spricht eine Frau einen Hundehalter an: "Können Sie bitte den Hund wegnehmen?" Mann: "Der tut nichts!" Frau: "Ich spüre schon die Flöhe am Bein!" Mann: "Komm her Bello, die Frau hat Flöhe!"

Witz der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025. © 123RF/atlasfoto