Witz der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 - Lachen garantiert
Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. In jeder Situation ein passender Witz kann ein absoluter Stimmungsaufheller sein.
Entdecke noch mehr tierisch lustige Hunde-Witze zum Schlapplachen.
Der TAG24 Witz der Woche
Im Bus spricht eine Frau einen Hundehalter an:
"Können Sie bitte den Hund wegnehmen?"
Mann: "Der tut nichts!"
Frau: "Ich spüre schon die Flöhe am Bein!"
Mann: "Komm her Bello, die Frau hat Flöhe!"
Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.
Du möchtest Dir jeden Tag ein Lächeln schenken, dann wirf auch einen Blick auf den Witz des Tages.
Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.
Titelfoto: 123RF/atlasfoto