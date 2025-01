Die besten Hunde-Witze: Tierisch gute Lacher mit Wau-Faktor

Hunde-Witze bringen Deine Freunde garantiert zum Lachen. © 123rf/andreyeremenko

1. "Ich möchte die Hundesteuer bezahlen." "Auf welchen Namen denn?" "Lumpi."

2. Neulich bei der Polizeikontrolle: "Unser Polizeihund sagt mir, dass sie Drogen genommen haben."

"Ich? Drogen? Wer von uns redet denn hier mit einem Hund?"

3. Ein Blinder geht mit seinem Hund in ein Kaufhaus. In der Herrenabteilung packt er seinen Hund am Schwanz und wirbelt ihn herum. Eine erschreckte Verkäuferin daraufhin: "Lassen Sie gefälligst den Hund in Ruhe!"

Darauf der Blinde: "Man wird sich ja wohl mal umsehen dürfen!"

4. Warum ist ein Iglu rund? Damit die Huskys nicht in die Ecken scheißen.

5. Im Bus spricht eine Frau einen Hundehalter an: "Können Sie bitte den Hund wegnehmen?"

Mann: "Der tut nichts!"

Frau: "Ich spüre schon die Flöhe am Bein!"

Mann: "Komm her Bello, die Frau hat Flöhe!"