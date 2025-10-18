Witz des Tages vom 18.10.2025 - Punktesystem

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Polizist zum Raser: "Das macht 120 Euro und drei Punkte." "Was kann ich mit den Punkten machen?" "Sie sammeln noch fünf und kaufen sich dann ein Fahrrad."

