Witz des Tages vom 19.10.2025 - Slow Food

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

"Herr Ober, warum soll ich jetzt schon zahlen? Ich habe mein Essen noch gar nicht."

"Das ist hier bei Pilzgerichten so üblich!"