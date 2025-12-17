Witz des Tages vom 17.12.2025 - Kavaliersdelikt

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Richter zum Angeklagten: "Sie haben im Hotel Handtücher gestohlen. Wissen Sie, was darauf steht?" "Klar, Berlin Hilton."

Witz des Tages am Mittwoch, dem 17.12.2025.
Hier findest Du noch mehr Witze

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.

Ein guter Witz kann das perfekte Mittel sein, um den Alltagsstress zu vergessen und einfach mal zu lachen. Deshalb konnte der heutige Witz des Tages hoffentlich auch bei Dir ein Lächeln hervorrufen. Vielleicht hat er sogar ein wenig dazu beigetragen, Deinen Tag etwas heller zu gestalten.

