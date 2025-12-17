Witz des Tages vom 17.12.2025 - Kavaliersdelikt

Dein kostenloser Witz des Tages vom Mittwoch, dem 17.12.2025 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Richter zum Angeklagten: "Sie haben im Hotel Handtücher gestohlen. Wissen Sie, was darauf steht?" "Klar, Berlin Hilton."

Witz des Tages am Mittwoch, dem 17.12.2025. © Foto: DALL E/TAG24

Du hast einen Lieblingswitz und möchtest andere damit zum Lachen bringen? Dann schreibe ihn uns. Die besten Leserwitze werden aufgenommen und in Zukunft ebenfalls hier veröffentlicht.