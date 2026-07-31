31.07.2026 02:00 Witz des Tages vom 31.7.2026 - Täglich lachen mit TAG24

Dein kostenloser Witz des Tages vom Freitag, dem 31.7.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Sie: "Hast Du vergessen, dass wir heute vor 40 Jahren geheiratet haben?" Er: "Vergessen kann ich das nicht, aber ich habe mich damit abgefunden."

Witz des Tages am Freitag, dem 31.7.2026. © DALL E/TAG24

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