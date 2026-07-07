07.07.2026 02:00 Witz des Tages vom 7.7.2026 - Täglich lachen mit TAG24

Dein kostenloser Witz des Tages vom Dienstag, dem 7.7.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Peter guckt sich beim Spaziergang ständig um. Fragt die Freundin: "Was hast Du?" "Ich habe vor Jahren einen Bumerang weggeworfen. Seither lebe ich in permanenter Angst."

Witz des Tages am Dienstag, dem 7.7.2026. © DALL E/TAG24

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