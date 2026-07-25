Achtung, Hitzewelle: So bereiten sich Tierheime auf die Hitze vor

Tierheime in Thüringen reagieren zunehmend auf heißere Sommer und häufigere Hitzewellen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben des Landestierschutzverbandes werden bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen inzwischen regelmäßig Maßnahmen zum Schutz vor hohen Temperaturen mitgedacht.

Hitzemanagement werde von den 16 Tierheimen im Freistaat schon seit Längerem betrieben, sagte Verbandsvorsitzender Kevin Schmidt der Deutschen Presse-Agentur.

"Wo es möglich ist und es die baulichen Gegebenheiten hergeben, versucht man zu klimatisieren", sagte Schmidt.

Dazu zählten etwa Kühlmatten für die Tiere, mobile Klimaanlagen oder Hitzeschutzfolien an Fenstern. Einige Einrichtungen setzten zudem auf Sonnen reflektierende Materialien, um das Aufheizen von Unterkünften und Ausläufen zu verringern.