Verrückte Idee in Thüringen: Hier könnt Ihr durch ein Hanf-Labyrinth laufen

In der Nähe von Zeulenroda steht ein Hanf-Labyrinth. © Bodo Schackow/dpa

Auf dem Gelände eines Agrarunternehmens führen verschlungene Wege durch ein Feld von bis zu zwei Meter hohen Hanfpflanzen. Dabei handelt es sich um sogenanntes Nutzhanf, wie der Geschäftsführer der Pahren Agrar Kooperation, René Kolbe, erklärt.

Damit handelt es sich um eine für landwirtschaftliche Zwecke legale Angelegenheit. "Wir haben Glück, die Pflanzen sind sehr gleichmäßig gewachsen, das sieht gut aus", betonte Kolbe.

Das Unternehmen nahe Zeulenroda setzt schon länger auf die Produktion von Industriehanf. Zum Einsatz kommt solches etwa in der Automobilindustrie und in der Kunststoffverarbeitung.

Auch das Hanf-Labyrinth geht schon in seine mindestens 15. Saison, wie Kolbe schätzt. "Es gibt überall Mais-Labyrinthe, und wir haben gesagt: Wir machen ein Hanf-Labyrinth", erinnert er sich an die Anfänge. Mit dem Labyrinth soll auch aufgeklärt werden: Geplant sind dort Infotafeln etwa über den Hanfanbau. "Ich sehe da einen Lehrauftrag", erklärte der Geschäftsführer.