Bagger beschädigt Gasleitung: Stadtwerke müssen Leck schließen

Jena - Im Norden Jenas ist bei Bauarbeiten am Dienstagvormittag eine Gasleitung beschädigt worden.

Die Gasleitung war am Dienstagvormittag beschädigt worden. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Die Stadtwerke waren an der Unfallstelle im Einsatz, um das Leck zu schließen, wie die Stadt Jena mitteilte.

Die Feuerwehr kümmerte sich den Angaben nach um den Brandschutz und unterstützte bei den Tiefbauarbeiten. Am Mittag war das Leck geschlossen.

Laut Stadt gab es keine Verletzten, eine Evakuierung war nicht erforderlich. Anwohner der Hanna-Jursch-Straße wurden über die Warn-App NINA jedoch dazu aufgefordert, die Türen und Fenster geschlossen zu halten, wie es hieß.