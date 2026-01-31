Achtung Streik! Nahverkehr in Thüringen am Montag stark eingeschränkt

Thüringen - Am kommenden Montag, dem 2. Februar, müssen sich Fahrgäste in Erfurt und ganz Thüringen auf massive Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen.

Wegen eines ganztägigen Warnstreiks fallen am Montag in Erfurt sämtliche Bus- und Stadtbahnlinien aus – auch in anderen Teilen Thüringens ist mit Einschränkungen im Nahverkehr zu rechnen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsunternehmen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

In Erfurt kommt der öffentliche Nahverkehr vollständig zum Erliegen. Die Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) teilten am Freitagmittag mit, dass sämtliche Bus- und Stadtbahnlinien ausfallen werden.

Auch der Schülerverkehr ist betroffen. Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig nach alternativen Fahrmöglichkeiten umzusehen.

Ferner kann es auch außerhalb der Landeshauptstadt zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Wie der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) informiert, sind aufgrund der Streikankündigung Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr in vielen Thüringer Städten und Landkreisen möglich. Betroffen sind mehrere Verkehrsunternehmen im Freistaat.