Rosenbrauerei Pößneck gerettet: Neuer Investor übernimmt

Pößneck - Die Rosenbrauerei Pößneck GmbH ist gerettet: Unternehmer André Panse hat den Geschäftsbetrieb übernommen und führt die Traditionsbrauerei seit dem 16. März weiter.

Die Rosenbrauerei in Pößneck ist gerettet und wird von Investor André Panse weitergeführt. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa

Damit endet laut einer Pressemitteilung das Insolvenzverfahren, das im Februar 2025 am Amtsgericht Gera begonnen hatte.

Panse gilt als Branchenkenner und hatte bereits die Greizer Brauerei erfolgreich saniert. Zuvor war schon die Tochtergesellschaft, die Ehringsdorfer Brauerei in Weimar, gerettet worden.

Insolvenzverwalter Rolf Rombach sprach von einem "fantastischen Erfolg", insbesondere angesichts sinkender Absätze und zahlreicher Schließungen in der Branche.

Der Betrieb lief während des Verfahrens weiter, begleitet von Kampagnen wie "Für immer Rosi" und der Wiederbelebung des Brauereifests.