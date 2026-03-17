Hinter den Kulissen: Theater Gera öffnet seine Türen für Besucher

Gera - Das Theater Altenburg Gera veranstaltet eine Führung durch das Große Haus in Gera und begrüßt große und kleine Freunde der Kultur .

Bei einer Führung im Theater Gera können Besucher einen seltenen Blick hinter die Kulissen werfen. © Ronny Ristok

Ein Blick dorthin, wo sonst nur Schauspieler und Bühnenprofis unterwegs sind: Das Theater Altenburg Gera lädt am Sonntag, dem 5. April, zu einer öffentlichen Führung durch das Große Haus in Gera ein.

Von 11 bis etwa 12.30 Uhr erhalten Besucher spannende Einblicke hinter die Kulissen des traditionsreichen Hauses.

Der Rundgang führt unter anderem durch Foyer, Zuschauerraum, Bühne, Konzertsaal und sogar in die Maske.

Treffpunkt ist der Haupteingang des Theaters.