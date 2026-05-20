So beliebt war Thüringer Waldquell im vergangenen Jahr

Schmalkalden - Der Getränkehersteller Thüringer Waldquell hat im vergangenen Jahr ein Absatzplus bei alkoholfreien Erfrischungsgetränken erzielt.

Laut Angaben eines Marktforschungsinstituts kaufte im vergangenen Jahr jeder dritte Thüringer die Produkte von Thüringer Waldquell. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Insgesamt seien 128,2 Millionen Liter Getränke der Marken Thüringer Waldquell, Vita Cola und Rennsteig verkauft worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Schmalkalden mit.

Das waren 1,9 Prozent mehr als 2024. Beim Umsatz sei ein Plus von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt worden, wobei keine Angaben zur Umsatzhöhe gemacht wurden.

Das Unternehmen berief sich auf das Marktforschungsinstitut YouGov, wonach etwa jeder dritte Thüringer die Produkte von Thüringer Waldquell kaufe.

Ganz vorn stehe Mineralwasser, wobei die Sorte "Medium" die absatzstärkste Variante gewesen sei.