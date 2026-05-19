Hasen bei Mäharbeiten verletzt: Polizei tötet Tiere und ermittelt gegen Landwirt

Frankenblick - Im Landkreis Sonneberg sind bei Mäharbeiten zwei junge Feldhasen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Verletzungen der Tiere so schwer, dass die Polizisten sie töteten, um sie von ihrem Leid zu erlösen.

Zwei junge Feldhasen sind bei Mäharbeiten im Landkreis Sonneberg schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Den Angaben zufolge wurden möglicherweise noch weitere Hasen bei den Mäharbeiten am Montag in der Gemeinde Frankenblick verletzt. Der verantwortliche Landwirt wird verdächtigt, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Polizei sind während der Mähsaison Wildtiere wie Rehkitze, Bodenbrüter und junge Feldhasen besonders gefährdet.

Jungtiere würden bei Gefahr oftmals regungslos im hohen Gras verharren und seien für Maschinenführer häufig nur schwer erkennbar.