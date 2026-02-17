Alkoholprobleme in Thüringen über Bundesschnitt: Diese Altersgruppe ist besonders betroffen

Erfurt - Problematischer Alkoholkonsum ist in Thüringen laut Daten der Krankenkasse BARMER weiterhin stark verbreitet.

Besonders Menschen zwischen 50 und 69 Jahren sind in Thüringen überdurchschnittlich häufig von Alkoholmissbrauch betroffen. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Laut aktuellen Auswertungen wurden demnach im Jahr 2023 rund 15 von 1000 Menschen im Freistaat wegen psychischer oder anderer Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit Alkohol medizinisch behandelt, der bundesweite Durchschnitt liegt bei rund 12 pro 1000.

Besonders betroffen sei die Altersgruppe der 50- bis 69-Jährigen. Hier wurde statistisch jede 40. Person aufgrund von Alkoholmissbrauch behandelt.

"Alkohol ist weder Genussmittel noch Kulturgut. Es handelt sich schlicht und ergreifend um ein schleichend tödliches Zellgift. Das macht es so gefährlich", sagt Robert Büssow, Landesgeschäftsführer der BARMER Thüringen.

Mit Blick auf die beginnende Fastenzeit appelliert er, ganz auf Alkohol zu verzichten, "und das am besten nicht nur bis zum Karsamstag, sondern dauerhaft".