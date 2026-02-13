Deshalb arbeiten immer mehr Rentner in Nordthüringen

Thüringen - Immer mehr Menschen in Nordthüringen arbeiten auch nach dem Eintritt in die Altersrente weiter.

Nach Angaben der Agentur für Arbeit Thüringen Nord steigt die Zahl der erwerbstätigen Rentner in der Region seit Jahren deutlich an. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Agentur für Arbeit Thüringen Nord mitteilt, waren im vergangenen Jahr im Agenturbezirk 5240 Rentnerinnen und Rentner erwerbstätig.

Das entspricht einem Anteil von 4,1 Prozent an allen Beschäftigten in Nordthüringen – und liegt damit über dem Bundesdurchschnitt von 3,8 Prozent sowie über dem ostdeutschen Wert von 3,4 Prozent.

Der Trend zeigt deutlich nach oben: Im Jahr 2015 waren noch 3107 Altersrentner beschäftigt. Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl damit erheblich gestiegen. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist Erwerbstätigkeit im Ruhestand heute wesentlich verbreiteter als noch vor 30 Jahren.

Die Gründe für die Weiterarbeit im Rentenalter sind unterschiedlich. Viele geben soziale und persönliche Motive an, etwa Freude an der Arbeit oder den Wunsch nach einer sinnvollen Aufgabe.