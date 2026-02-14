Tödlicher Arbeitsunfall in Thüringen: Mann unter Stahlträger begraben

Sondershausen - Tödlicher Arbeitsunfall in Thüringen am Freitag: Ein Mann (40) wurde von einem Stahlträger begraben. Der Arbeiter kam in ein Krankenhaus, doch die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun.

Ein Mann (40) wurde bei einem Arbeitsunfall in Sondershausen so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb. In dieser Firma soll das Unglück passiert sein. © Silvio Dietzel

Der Unfall geschah in einem Betrieb in der Schachtstraße. "Ersten Erkenntnissen zufolge führte der Mann Arbeiten an einem Stahlträger durch, der aus noch ungeklärter Ursache auf den 40-Jährigen fiel und diesen teilweise unter sich begrub", teilte die Polizei mit

Umgehend rückten Rettungskräfte an. Der Arbeiter wurde medizinisch behandelt und kam in ein Klinikum.

Tragisch: Wie TAG24 von einer Quelle unter Berufung auf die Polizei Sondershausen erfuhr, soll der Mann inzwischen verstorben sein.