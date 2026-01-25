Angriff auf linken Szene-Treff: Große Anti‑Rechts‑Demo in Saalfeld

Saalfeld - Nach einem Brandanschlag auf ein Kulturzentrum und mehreren Hakenkreuz-Schmierereien hat es in Saalfeld eine Demonstration gegeben.

Die Demo verlief laut Polizeiangaben friedlich. (Symbolfoto) © Laszlo Pinter/dpa

Am Samstagnachmittag waren mehrere hundert Menschen durch die Stadt gezogen. Während die Polizei von rund 650 Teilnehmenden spricht, gingen die Organisatoren von rund 900 Demonstranten aus.

Der Aufzug durch die Stadt sei friedlich und ohne Vorkommnisse verlaufen, teilte das Lagezentrum mit. Die Demonstration stand unter dem Motto: "Ihr zündet an - Wir stehen zusammen. Rechten Terror stoppen."

Laut dem Bürgerradio im Städtedreieck handelte es sich um eine der größten Anti‑Rechts‑Versammlungen der Stadt seit 20 Jahren.

Mitte Januar war in Saalfeld ein Brandsatz auf das alternative Kulturzentrum "Am Schloßberg" geworfen worden, bei dem es sich um einen bekannten Treffpunkt der linken Szene handelt. Er hatte sich zwar nicht entzündet, jedoch die Fassade beschädigt.

Darüber hinaus sollen weitere Angriffe an "szenetypischen Treffpunkten" verübt worden sein. Unter anderem wurden an weiteren Orten im Stadtgebiet verfassungsfeindliche Graffiti geschmiert.