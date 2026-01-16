Brandsatz auf Kulturzentrum geworfen: Schwere Vorwürfe gegen drei Jugendliche

Saalfeld - Drei Jugendliche sollen in Saalfeld eine schwere Straftat begangen haben.

Die Ermittlungen der Kripo laufen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Die Teenager stehen im Verdacht, in der Nacht zu Donnerstag einen Brandsatz auf das Kulturzentrum "Am Schloßberg" geworfen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Angaben nach soll dieser sich jedoch nicht entzündet, sondern nur die Fassade beschädigt haben.

Darüber hinaus sollen sie weitere Angriffe an "szenetypischen Treffpunkten" verübt haben. Ihnen wird vorgeworfen, ans "Saalfelder Klubhaus" und an weiteren Orten im Stadtgebiet verfassungsfeindliche Graffiti geschmiert zu haben.

Die Ermittler suchten bereits an mehreren Objekten nach Spuren und sicherten diese.

Bei dem Trio handelt es sich um Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren. Sie seien teilweise polizeibekannt und waren am Donnerstagabend als Tatverdächtige ermittelt worden.

Die Beschuldigten wurden vernommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.