20.06.2026 11:35 Aufgepasst! In diesem Bereich in Thüringen besteht weiter hohe Waldbrandgefahr

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Gewitter und Regen haben die Waldbrandgefahr in Thüringen vorerst entschärft.

Von Annett Gehler Thüringen - Gewitter und Regen haben die Waldbrandgefahr in Thüringen vorerst entschärft. In Südthüringen besteht laut ThüringenForst weiter hohe Waldbrandgefahr. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa Aktuell gilt die Waldbrandgefahrenstufe 4 nur noch in einem Zipfel in Südthüringen, wie aus einer entsprechenden Karte von ThüringenForst hervorgeht. Für den Osten des Landes wurde die Gefahrenlage auf Stufe 3 zurückgenommen. Bei der zweithöchsten Gefahrenstufe 4 können öffentlich zugängliche Feuerstellen und Grillplätze vom Forstamt geschlossen werden. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor starken Gewittern in Thüringen gewarnt. Laut dem Lagezentrum gab es bis zum Morgen jedoch keine vermehrten Einsätze wegen Unwetter im Freistaat.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa