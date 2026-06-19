Entscheidung von Arbeitsgericht: So ist der Kündigungsschutz bei Elternzeit geregelt

Erfurt - Wer Elternzeit in mehreren Abschnitten nimmt, hat dafür jedes Mal einen vorwirkenden Kündigungsschutz.

Wer Elternzeit in mehreren Abschnitten nimmt, hat jedes Mal einen vorwirkenden Kündigungsschutz, das hat jetzt das Bundesarbeitsgericht entschieden. © Martin Schutt/dpa

Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer mehrere Elternzeit-Abschnitte mit nur einem Schreiben verlangt, wie das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschied.

Nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz darf der Arbeitgeber Beschäftigten nicht kündigen ab dem Zeitpunkt, von dem an eine Elternzeit verlangt wird.

Allerdings beginnt der Kündigungsschutz frühestens acht Wochen vor Beginn der Elternzeit bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes.