5 Promille: Stress in Kleingartenanlage - Mann tritt auf Betrunkenen ein!
Von Marie-Hélèn Frech
Schleusingen - Ein Zeuge ist am Mittwoch dazwischengegangen, als ein Mann auf einen am Boden liegenden Betrunkenen in einer Schleusinger Kleingartenanlage (Landkreis Hildburghausen) eingetreten hat.
Der Mann sei wohl aufgrund seines Alkoholkonsums zunächst gestürzt und liegen geblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch sei es der Zeuge gewesen, der die Polizei wegen der Attacke am Mittwoch alarmiert habe.
Der 44 Jahre alte Betrunkene wurde demnach verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 5,02 Promille bei dem Mann.
Gegen den 42 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa