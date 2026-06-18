5 Promille: Stress in Kleingartenanlage - Mann tritt auf Betrunkenen ein!

Schleusingen - Ein Zeuge ist am Mittwoch dazwischengegangen, als ein Mann auf einen am Boden liegenden Betrunkenen in einer Schleusinger Kleingartenanlage (Landkreis Hildburghausen) eingetreten hat.

Der Betrunkene (44) wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Der Mann sei wohl aufgrund seines Alkoholkonsums zunächst gestürzt und liegen geblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch sei es der Zeuge gewesen, der die Polizei wegen der Attacke am Mittwoch alarmiert habe.

Der 44 Jahre alte Betrunkene wurde demnach verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 5,02 Promille bei dem Mann.