17.06.2026 12:09 Ausgerechnet in den Ferien: Auf dieser Zugstrecke in Thüringen gibt es Einschränkungen

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Wegen Bauarbeiten kommt es ab Julia auf der Zugstrecke in Halle - Kassel zu Einschränkungen und Ausfällen. Betroffen ist der Abschnitt über Nordhausen.

Von Hannan el Mikdam-Lasslop Halle/ Nordhausen - Reisende, die ab Juli mit dem Zug in Richtung Kassel unterwegs sind, müssen teilweise mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten auf der Strecke Halle-Kassel über Nordhausen kommt es abschnittsweise zu Streckensperrungen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Bahnstrecke Halle-Kassel wird seit zwei Jahren saniert. Nun kommt es rund um Nordhausen zu Einschränkungen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Halle und Eichenberg. Vom 9. Oktober bis zum 12. Dezember würden zwischen Halle und Leinefelde zudem überhaupt keine Züge fahren, hieß es. Die stark befahrene Eisenbahnstrecke wird seit 2024 saniert. Geplant ist, die Bauarbeiten bis 2028 abzuschließen. Den Angaben zufolge fließen rund 625 Millionen Euro in das Projekt, das die Modernisierung der Gleisanlagen, neue elektronische Stellwerke sowie den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Lutherstadt Eisleben vorsieht.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa