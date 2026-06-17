Zahl antisemitischer Vorfälle in Thüringen auf Höchststand

Erfurt - Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Thüringen ist auf einen Höchststand gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden 418 Fälle gezählt, wie aus dem Jahresbericht des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) hervorgeht. Im Jahr zuvor waren es 392 Fälle, 2023 waren es 297.

Die Zahl antisemitischer Vorfälle ist nach wie vor erschreckend hoch. In Thüringen wurden 2025 418 Fälle gezählt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Zwar sei der Anstieg nicht ganz so stark wie nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, sagte der Projektleiter von Rias Thüringen, Timo Galki, der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings scheint sich die Zahl auf einem ziemlich hohen Niveau zu verfestigen, wie Galki sagte.

"Die Zahl antisemitischer Straftaten in Thüringen ist weiterhin erschreckend hoch", teilte die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (48, Linke) mit. "Der Hass gegen Jüdinnen und Juden in den letzten Jahren ist deutlich angestiegen und erfordert endlich konsequentes Handeln."

Statt Fördermittel für Demokratieprojekte zu streichen, müssten Angebote zur Prävention und Bildung sowie Melde- und Beratungsstellen dauerhaft gesichert werden, forderte sie.

Zudem kritisierte sie, dass antisemitische Straftaten nicht ausreichend verfolgt würden und es eine hohe Dunkelziffer gebe.