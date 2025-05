Beim Alkoholtest am helllichten Tag erreicht Eichsfelderin diesen Wert

"Das Innere des Fahrzeugs erinnerte die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld bei der Inaugenscheinnahme wohl eher an eine mobile Kneipe als an einen Fahrgastraum", teilte die LPI mit. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

"Dass man sich zum Tagesausklang ein alkoholisches Getränk gönnt, ist gesellschaftlich weitverbreitet", so die LPI am Donnerstagmorgen.

Jedoch sei es "inakzeptabel", dass man sich bereits am frühen Nachmittag in einen Alkoholrausch versetze, am Straßenverkehr teilnehme und versuche, vor der Polizei zu flüchten.

Den Angaben nach befand sich am Steuer eine Eichsfelderin (37), die zuvor bei Heilbad Heiligenstadt (Kreis Nordhausen) wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen sei.

Nach dem Anhalten habe sie bei einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 3,6 Promille erreicht.

Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.