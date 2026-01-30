Beliebtes Freizeitbad "GalaxSea" wird für knapp 24 Millionen Euro saniert

Jena - Rund 25 Jahre nach der Eröffnung wird das Freizeitbad "GalaxSea" in Jena umfassend saniert.

Nach 25 Jahren stoßen bestimmte technische Anlagen an ihre Grenzen. Aus diesem Grund wird das "GalaxSea" in Jena saniert. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Im Mittelpunkt stehen die Modernisierung von Energie- und Gebäudetechnik sowie der Lüftungs- und Wasseranlagen, wie die Stadtwerke Jena, die das Bad betreiben, mitteilten. Es gehe um eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs, um die Betriebskosten langfristig stabil zu halten.

Auch die Barrierefreiheit soll demnach verbessert werden. Zudem soll es neue Angebote wie eine Indoor-Erlebniswelt für Kinder, einen Wasserspielplatz und ein Sprungcenter geben. Das Investitionsvolumen wurde auf rund 24,4 Millionen Euro beziffert. Für das Vorhaben hatte der Aufsichtsrat der Stadtwerke Jena im Dezember 2025 grünes Licht gegeben.

Laut den Stadtwerken Jena soll bis Frühjahr 2026 die Detailplanung und Vorbereitung zur Sanierung abgeschlossen sein.

Am 1. Juni 2026 gibt es dann eine große Abschiedsparty im "GalaxSea". Einen Tag später ist Baustart. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Ende 2027 beendet sein. Während der Modernisierung bliebt das Bad im Stadtteil Winzerla komplett geschlossen.