Folgenschwere Explosion: Rentner muss in Spezialklinik
Eisenberg - Eine schwerwiegende Explosion hat es am Donnerstag in einem Haus in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) gegeben.
Ein 81-Jähriger wollte laut ersten Erkenntnissen der Polizei einen Holzkohlegrill mit einem Gasbrenner anfeuern. Die dazugehörige Gasflasche habe sich im Gebäude befunden.
Kurz nach dem Aufdrehen dieser Flasche kam es zu einer Explosion. Der Rentner verletzte sich schwer und musste in eine Spezialklinik gebracht werden.
Weitere Personen wurden den Angaben nach nicht verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.
Das Haus wurde durch die Explosion stark in Mitleidenschaft gezogen. Einsturzgefährdet sei es allerdings nicht. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa