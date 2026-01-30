Folgenschwere Explosion: Rentner muss in Spezialklinik

Eisenberg - Eine schwerwiegende Explosion hat es am Donnerstag in einem Haus in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) gegeben.

Der Senior erlitt durch die Explosion schwere Verletzungen. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Ein 81-Jähriger wollte laut ersten Erkenntnissen der Polizei einen Holzkohlegrill mit einem Gasbrenner anfeuern. Die dazugehörige Gasflasche habe sich im Gebäude befunden.

Kurz nach dem Aufdrehen dieser Flasche kam es zu einer Explosion. Der Rentner verletzte sich schwer und musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Weitere Personen wurden den Angaben nach nicht verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.